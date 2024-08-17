MSB: Irak'ın kuzeyinde 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Güncelleme Tarihi:
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, “çelikten pençeleri” ile terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam ediyor.
Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 9 PKK’lı terörist, hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi."
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, “çelikten pençeleri” ile terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 17, 2024
Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 9 PKK’lı terörist, hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/Met2ZcYgEA