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MSB: Irak'ın kuzeyinde 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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#Operasyon#MSB#PKK
MSB: Irakın kuzeyinde 9 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2024 17:54

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 9 PKK’lı teröristin hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildiği bildirildi.

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, “çelikten pençeleri” ile terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam ediyor.

Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 9 PKK’lı terörist, hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi."

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#Operasyon#MSB#PKK

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