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MSB: Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

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#MSB#Terörist#Irak
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2025 13:09

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 12 ve 14 Şubat'ta gerçekleştirilen hava harekatlarında toplam 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gök vatanımızın cesur kahramanları, teröristleri tespit ettikleri yerde etkisiz hale getirmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine 12 Şubat 2025 tarihinde düzenlenen hava harekatıyla 4 PKK'lı teröristin ve Metina bölgesine 14 Şubat 2025 tarihinde düzenlenen hava harekatıyla 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirlendi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütlerine yönelik önleyici ve yok edici tedbirler almayı sürdürecek" denildi.

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#MSB#Terörist#Irak

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