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MSB: Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

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#Operasyon#MSB#PKK
MSB: Irakın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2024 11:51

MSB'den yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde belirlenen 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor!

Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde belirlenen 6 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!"

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#Operasyon#MSB#PKK

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