MSB: Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Haberin Devamı

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Terör yuvalarını yerle bir etmeye devam ediyoruz.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Metina bölgelerinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

Operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla sürecek!"