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MSB: Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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#Operasyon#MSB#PKK
MSB: Irakın kuzeyinde 6 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2024 10:55

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Terör yuvalarını yerle bir etmeye devam ediyoruz.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Metina bölgelerinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

Operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla sürecek!"

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#Operasyon#MSB#PKK

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