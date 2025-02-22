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MSB: Irak'ın kuzeyinde 5 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

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#Operasyon#MSB#PKK
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2025 12:23

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı teröristin hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildiği bildirildi.

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.

Terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam edeceğiz."

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#Operasyon#MSB#PKK

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