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MSB: Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

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#Operasyon#MSB#PKK
MSB: Irakın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2024 12:21

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiği bildirildi.

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 5 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz."

 

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#Operasyon#MSB#PKK

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