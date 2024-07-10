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MSB: Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

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#Operasyon#PKK#MSB
MSB: Irakın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2024 17:38

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit ettiği 4 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristlerin kullandıkları sığınakta yapılan arama-tarama faaliyetlerinde birçok silah ve mühimmat ele geçirildi" denildi.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, komandoların, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdiği ifade edilerek, teröristlerin kullandıkları sığınakta yapılan arama-tarama faaliyetlerinde birçok silah ve mühimmatın ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bölgede, M-16 piyade tüfeği ve 9 şarjörü, 4 AK-47 piyade tüfeği ve 19 şarjörü, AT-4 tanksavar silahı, Dragunov keskin nişancı silahı ve 5 şarjörü, Zagros keskin nişancı silahı, 7,62 milimetre PKMS makinalı tüfeği, RPG-7 roketatar, 28 el bombası, 590 adet 7,62 milimetre mühimmat, 1020 adet 5,56 milimetre mühimmat, 2 bin 70 adet 5,45 milimetre mühimmat, 250 adet 7,62 milimetre PKMS makinalı tüfek mühimmatı, 59 adet 12,7 milimetre mühimmat, 6 RPG-7 anti-tank mühimmatı, 2 RPG-7 anti-personel mühimmatı, 9 RPG-7 sevk fişeği, 4 alpha-fire düzenek, gece görüş dürbünü, termal silah dürbünü, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan muhtelif malzeme, telsiz, elektronik kitap okuyucu, flaş disk radyo, akü, güneş enerji paneli, gizlenme maksadıyla kullanılan muhtelif malzeme ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir."

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#Operasyon#PKK#MSB

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