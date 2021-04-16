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Gündem
ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 16.04.2021 - 16:02 | Son Güncelleme:

MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek" denildi.

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