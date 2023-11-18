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Son dakika... MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist teslim oldu

Güncelleme Tarihi:

#MSB#Terörist#Irak
Son dakika... MSB: Irakın kuzeyinde 2 terörist teslim oldu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2023 19:27

son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Irak’ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim oldu" açıklamasını yaptı.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Pençe serisi operasyonları ile inlerine girdiğimiz terör örgütü PKK’dan kaçışlar devam ediyor.

Irak’ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim oldu.

Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır!

 

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#MSB#Terörist#Irak

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