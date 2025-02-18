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MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

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#Operasyon#MSB#PKK
MSB: Irakın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2025 14:31

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 2 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi devam edecek!"

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#Operasyon#MSB#PKK

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