MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 2 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.
Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi devam edecek!"
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 2 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 18, 2025
Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi devam edecek!#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/zJm3N9sN3a