MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 2 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi devam edecek!"

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 2 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.



Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi devam edecek!#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/zJm3N9sN3a