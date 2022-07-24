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MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

#Milli Savunma Bakanlığı#Pençe Kilit Operasyonu#Terör Örgütü
MSB: Irakın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz (TSK) tarafından etkisiz hale getirildi. Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi. 

 

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#Milli Savunma Bakanlığı#Pençe Kilit Operasyonu#Terör Örgütü

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