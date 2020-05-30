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DHA
Haber Giriş: 30.05.2020 - 09:56,Son Güncelleme:

MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde 2 PKK'lı teröristin hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" ifadeleri kullanıldı.

 

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