MSB: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Tüm yıl boyunca olduğu gibi 2024’ün son saatlerinde de terörle mücadelemiz hız kesmeden devam ediyor.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 6 PKK'lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi."