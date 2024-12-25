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MSB: Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 21 terörist etkisiz hale getirildi

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#Operasyon#MSB#Terörist
MSB: Suriye ve Irakın kuzeyinde 21 terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2024 11:54

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 20 PKK/YPG’li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 1 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Terör örgütü PKK/YPG'nin saldırı girişimlerine önleyici ve yok edici tedbirler almaya devam ediyoruz.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 20 PKK/YPG’li teröristi ve Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 1 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

Operasyonlarımız, etkin ve kararlı şekilde sürecek."

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#Operasyon#MSB#Terörist

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