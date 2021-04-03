MSB: Irak kuzeyinde PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen operasyonlarla teröristlerin inlerine girmeye devam edildiği belirtildi. Komandoların, tespit ettikleri sığınak, barınak ve mağaralarda terör örgütü PKK’ya ait silah, çok sayıda mühimmat ve muhtelif malzeme ele geçirildiği kaydedilerek, "Yapılan arama-tarama faaliyetleri sonucunda; parçalanmış M-16 piyade tüfeği, 7 el bombası, 250 kilo amonyum nitrat, 51 RPG-7 roketatar mühimmatı, 63 RPG-7 roketatar sevk fişeği, 3 SPG-9 roket mühimmatı, 6 SPG-9 sevk fişeği, 6 kutu doçka mühimmatı, 2 bin adet 7,62 milimetre PKMS makinalı tüfek mühimmatı, 1200 AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 4 AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 3 el telsizi, kanas dürbünü, doçka namlusu, 50 metre infilaklı fitil ve çok sayıda el yapımı patlayıcı, örgütsel doküman, çok sayıda ilaç ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirdi" denildi.

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