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Haber Giriş: 29.12.2020 - 09:49 | Son Güncelleme:

MSB: Irak kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

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MSB: Irak kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı(MSB), Irak kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı(MSB), ''Irak kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Son 24 saat içinde Avaşin-Basyan bölgesinde toplam 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.'' açıklamasında bulundu.

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