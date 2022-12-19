MSB: Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı DEAŞ'lı terörist yakalandı

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"DEAŞ’lı bir teröristin Suriye’den ülkemize sızmaya çalışacağına ilişkin bir duyum üzerine Hatay sınır hattında gerekli tedbirler alınarak Jandarma ile müşterek operasyon gerçekleştirildi.

Söz konusu şahıs ülkemize sızmaya çalışırken başarılı şekilde yakalandı.

Yapılan incelemede yakalanan teröristin İnterpol tarafından “kırmızı bültenle” aranan DEAŞ’lı bir terörist olduğu tespit edildi."