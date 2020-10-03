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DHA
Haber Giriş: 03.10.2020 - 15:56 | Son Güncelleme:

MSB: İki F-16 uçağı ile atışlı görev icra edildi

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MSB: İki F-16 uçağı ile atışlı görev icra edildi
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Milli Savunma Bakanlığı, 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından TEBER Kabul Testi faaliyeti kapsamında, iki F-16 uçağı ile atışlı görev icra edildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "1’inci Ana Jet Üs Komutanlığımız tarafından, TEBER Kabul Testi faaliyeti kapsamında iki F-16 uçağı ile atışlı görev icra edildi. Roketsan TEBER Lazer Güdüm Kiti ile entegre edilmiş genel maksat bombaları, hedefleri tam isabet ile vurdu" denildi.

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