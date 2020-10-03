MSB: İki F-16 uçağı ile atışlı görev icra edildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "1’inci Ana Jet Üs Komutanlığımız tarafından, TEBER Kabul Testi faaliyeti kapsamında iki F-16 uçağı ile atışlı görev icra edildi. Roketsan TEBER Lazer Güdüm Kiti ile entegre edilmiş genel maksat bombaları, hedefleri tam isabet ile vurdu" denildi.

1’inci Ana Jet Üs Komutanlığımız tarafından, #TEBER Kabul Testi faaliyeti kapsamında iki F-16 uçağı ile atışlı görev icra edildi. ROKETSAN TEBER Lazer Güdüm Kiti ile entegre edilmiş genel maksat bombaları, hedefleri tam isabet ile vurdu.#MSB #TSK pic.twitter.com/qkTcZiYwQ0 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 3, 2020