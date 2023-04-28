MSB: İki C-130 tipi uçağımız emniyetli şekilde Sudan'dan ayrıldı

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Vatandaşlarımızı tahliye için giden ve hafif silah ateşiyle taciz edilen uçağımız da dahil olmak üzere iki C-130 tipi uçağımız emniyetli şekilde Sudan'dan ayrıldı."
Vatandaşlarımızı tahliye için Sudan’a giden ve hafif silah ateşiyle taciz edilen uçağımız da dahil olmak üzere bu ülkede bulunan iki adet C-130 tipi uçağımız emniyetli şekilde Sudan’dan ayrıldı.#MillîSavunmaBakanlığı— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 28, 2023