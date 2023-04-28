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MSB: İki C-130 tipi uçağımız emniyetli şekilde Sudan'dan ayrıldı

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#MSB#Sudan#Milli Savunma Bakanlığı
MSB: İki C-130 tipi uçağımız emniyetli şekilde Sudandan ayrıldı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2023 23:49

MSB, Türk vatandaşlarının tahliyesi için giden ve hafif silah ateşiyle taciz edilen uçağın da dahil olmak üzere iki C-130 tipi uçağın emniyetli şekilde Sudan'dan ayrıldığını bildrdi.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımızı tahliye için giden ve hafif silah ateşiyle taciz edilen uçağımız da dahil olmak üzere iki C-130 tipi uçağımız emniyetli şekilde Sudan'dan ayrıldı."

 

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#MSB#Sudan#Milli Savunma Bakanlığı

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