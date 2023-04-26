MSB: Hudutlarımızda uyuşturucu kaçakçılarına geçit yok

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Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Hudutlarımızda uyuşturucu kaçakçılarına geçit yok! Van hudut hattında, Jandarma ile müşterek yapılan arama-tarama faaliyetinde 5.525 gr toz esrar, 4.185 gr skunk ve 1.086 gr afyon sakızı ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, Jandarma Komutanlığına teslim edildi" ifadelerine yer verildi.