MSB: Hudutlarımızda uyuşturucu kaçakçılarına geçit yok

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Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Hudutlarımızda uyuşturucu kaçakçılarına geçit yok! Van hudut hattında, Jandarma ile müşterek yapılan arama-tarama faaliyetinde 5.525 gr toz esrar, 4.185 gr skunk ve 1.086 gr afyon sakızı ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, Jandarma Komutanlığına teslim edildi" ifadelerine yer verildi.
Hudutlarımızda uyuşturucu kaçakçılarına geçit yok!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 26, 2023
Van hudut hattında, Jandarma ile müşterek yapılan arama-tarama faaliyetinde 5.525 gr toz esrar, 4.185 gr skunk ve 1.086 gr afyon sakızı ele geçirildi.
Ele geçirilen uyuşturucu madde, Jandarma Komutanlığına teslim edildi.… pic.twitter.com/d2JD68XhTd