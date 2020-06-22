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ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 22.06.2020 - 14:26,Son Güncelleme:

MSB: Hudut kartallarımızdan kaçakçılara geçit yok

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MSB: Hudut kartallarımızdan kaçakçılara geçit yok
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MİLLİ Savunma Bakanlığı Hakkâri, Van ve Iğdır hudut hattında piyasa değeri 534 bin 240 TL olan ilaç, çok sayıda tüfek ve sigara ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan, "Hudut kartallarımızdan kaçakçılara geçit yok" notuyla yapılan açıklamada, "Hakkâri, Van ve Iğdır hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetlerinde; piyasa değeri 534 bin 240 TL olan ilaç, 7 bin 131 paket sigara, 200 adet av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 100 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi" denildi.

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