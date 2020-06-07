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DHA
Haber Giriş: 07.06.2020 - 13:06,Son Güncelleme:

MSB: Hudut kartallarımız sınırlarımızda kaçakçılara göz açtırmıyor

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MSB: Hudut kartallarımız sınırlarımızda kaçakçılara göz açtırmıyor
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Milli Savunma Bakanlığı, hudut kartallarının sınırlarda kaçakçılara göz açtırmadığını, Van, Kilis, Hakkâri ve Hatay'da yapılan aramada çok sayıda tüfek, kaçak sigara ve esrar ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hudut kartallarımız sınırlarımızda kaçakçılara göz açtırmıyor. Hudut birliklerimiz, sınırlarımızın güvenliği için 24 saat kesintisiz olarak sürdürdüğü keşif, gözetleme, pusu ve nöbet faaliyetleri neticesinde, yasa dışı yollardan yurda sokulan silah, sigara, uyuşturucu ve ilaç kaçakçılığına büyük darbe vurmaya devam ediyor. Son olarak Van, Kilis, Hakkâri ve Hatay hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde; 95 adet pompalı tüfek, 64 adet av tüfeği, 20 bin paket kaçak sigara, 2 bin 980 gram kubar esrar ve 200 adet ilaç ele geçirildi" denildi.

 

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