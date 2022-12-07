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MSB: Hudut hattında silah, mühimmat ve uyuşturucu ele geçirildi

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#MSB#Van#Iğdır
MSB: Hudut hattında silah, mühimmat ve uyuşturucu ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2022 11:44

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van, Iğdır ve Hakkari sınır hattında silah ve mühimmatın yanı sıra uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

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Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamaya göre, hudut birliklerince keşif, gözetleme ve devriye faaliyetleri devam ediyor.

Son olarak Van, Iğdır ve Hakkari'deki sınır birliklerince yapılan çalışmada; birçok silah ve mühimmat ile uyuşturucu ele geçirildi. Çalışmalarda 64 pompalı tüfek, 22 av tüfeği ile 50 fişek, 9 piyade tüfeği ile 27 şarjör, 500 mermi ve 1 tambur, 1 makineli tüfek, 13 el bombası, 1 havan silahı, 8 roket sevk fişeği, 9 roket mermisi, 20 yedek namlu, 47 tahrip mühimmatı, 13 el bombası fünyesi, 12 uçaksavar mermisi, 8 dipçik, 2 kilogram barut, 200 metre infilaklı fitil, 1 jeneratör ve 5 kilo 560 gram metamfetamin ele geçirildi. 

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#MSB#Van#Iğdır

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