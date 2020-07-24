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ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 24.07.2020 - 12:59,Son Güncelleme:

MSB: Hudut hatlarında uyuşturucu ele geçirildi

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MSB: Hudut hatlarında uyuşturucu ele geçirildi
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MİLLİ Savunma Bakanlığı, Van ve Hakkâri hudut hatlarında yapılan aramada, uyuşturucu ve kaçak sigara ile tabanca parçaları ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, kaçakçılara göz açtırmayan hudut kartallarının, sınır güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerine kesintisiz devam ettiği belirtilerek, "Van ve Hakkari hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde, 6 bin 110 paket sigara, 82.992 gram ağırlığında 160 paket eroin, 80.540 gram ağırlığında 91 paket esrar, 2.28 gram Afyon sakızı ile 119 tabanca üst kapak takımı ve 5 tabanca kabzası ele geçirildi" denildi.

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