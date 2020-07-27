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ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 27.07.2020 - 13:04,Son Güncelleme:

MSB: Hudut hatlarında EYP ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi

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MSB: Hudut hatlarında EYP ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi
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MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakkâri ve Van hudut hatlarında çok sayıda piyade tüfeği mühimmatı ile 4 adet basma düzenekli el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hakkâri ve Van hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde; 1 adet piyade tüfeği, 4 adet basma düzenekli EYP, 1 adet boru içerisine yerleştirilmiş EYP, 12 adet 60 milimetre havan mühimmatı, çok sayıda piyade tüfeği mühimmatı, 4 adet dolu şarjör, 3 adet fünye, 9 bin 740 paket sigara ele geçirildi" denildi.

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