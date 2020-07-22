MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMSB: Hudut hatlarında çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi
GeriGündem MSB: Hudut hatlarında çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 22.07.2020 - 12:05,Son Güncelleme:

MSB: Hudut hatlarında çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
MSB: Hudut hatlarında çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi
Abone Olgoogle-news

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Van, Hatay ve Iğdır hudut hatlarında 85 bin uyuşturucu hap, 24 kilogram esrar, 53 kilogram uyuşturucu madde ile kaçak sigara ve telefon ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, kaçakçılara göz açtırmayan hudut kartallarının, sınır güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerine kesintisiz devam ettiği belirtilerek, "Van, Hatay ve Iğdır hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde; 8 bin 780 paket sigara, 85 bin adet uyuşturucu hap, 24 kilogram esrar, 53 kilogram uyuşturucu madde, 4.716 gram kubar esrar, 24 adet cep telefonu, 1334 adet tıbbi ilaç ve 734 adet zirai ilaç ele geçirildi" denildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle