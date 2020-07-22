MSB: Hudut hatlarında çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, kaçakçılara göz açtırmayan hudut kartallarının, sınır güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerine kesintisiz devam ettiği belirtilerek, "Van, Hatay ve Iğdır hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde; 8 bin 780 paket sigara, 85 bin adet uyuşturucu hap, 24 kilogram esrar, 53 kilogram uyuşturucu madde, 4.716 gram kubar esrar, 24 adet cep telefonu, 1334 adet tıbbi ilaç ve 734 adet zirai ilaç ele geçirildi" denildi.