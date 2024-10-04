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MSB: Her gelişmeyi takip ediyoruz

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#MİLLİ Savunma Bakanlığı#Türk Silahlı Kuvvetleri#İsrail
MSB: Her gelişmeyi takip ediyoruz
Selçuk Böke
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2024 07:00

MİLLİ Savunma Bakanlığı kaynakları, İsrail’in Lübnan’a saldırıları ve İran’ın İsrail’e misilleme saldırılarını değerlendirdi.

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Kaynaklar, “Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri olarak ülkemizin savunma ve güvenliğine yönelik bölgemizde ve dünyada yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor, çok boyutlu bir güvenlik stratejisi ile değerlendiriyor, alınması gereken tedbirleri alıyoruz. İsrail’in insanlık dışı ve uluslararası hukuku hiçe sayan saldırıları uluslararası güvenliği, küresel ve bölgesel istikrarı tehdit etmeyi sürdürmektedir. Gelinen durum; İsrail saldırılarının Gazze ile sınırlı kalmayacağı, bölge geneline yayılacağı endişemizin ne kadar haklı olduğunu göstermiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; bekamıza yönelen veya yönelebilecek her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmeye muktedirdir” dedi.

LÜBNAN’DAN TAHLİYE 

Bakanlık kaynakları, Lübnan’daki Türk vatandaşlarının tahliye konusuna ilişkin de şu bilgiyi verdi:

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“Daha önce birçok tahliye harekâtını başarıyla icra eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, öncelikle vatandaşlarımız olmak üzere yabancı ülke vatandaşlarının da Lübnan’dan güvenli bir şekilde tahliyesine yönelik planlama ve hazırlıklarını tamamlamıştır. Hali hazırda Lübnan’da yaşanan gelişmeler Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak yakından takip edilmektedir. Tahliyenin başlaması durumunda gerekli bilgilendirme devletimizin ilgili kurumları tarafından yapılacaktır.”

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#MİLLİ Savunma Bakanlığı#Türk Silahlı Kuvvetleri#İsrail

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