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MSB, helikopter pilotlarının operasyon görüntülerini paylaştı

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#ANKARA#MSB#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2022 13:58

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) helikopter pilotlarına ilişkin görüntü paylaşılarak, "Onlar arazi ne kadar kötü olursa olsun; tek tekeri koyar, pençelerini saplar, arkadaşlarına desteğe koşar. Kahraman helikopter pilotlarımıza selam olsun" denildi.

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MSB'nin Twitter hesabından, "Onlar; en zorlu arazilere düzenlenen hava hücum harekatlarının isimsiz kahramanları. Onlar arazi ne kadar kötü olursa olsun; tek tekeri koyar, pençelerini saplar, arkadaşlarına desteğe koşar. Kahraman helikopter pilotlarımıza selam olsun" açıklaması ile TSK'nın helikopter pilotlarının operasyon görüntüleri paylaşıldı.

MSB, helikopter pilotlarının operasyon görüntülerini paylaştı

Helikopter mürettebatı 4 askerin yer aldığı görüntüde, bir askerin şu sözlerine yer verildi:

"Yerdeki kahraman silah arkadaşlarımız güvende olsun, yeri gelir silah arkadaşlarımıza destek olabilmek için 1 saatlik, 2 saatlik uykuyla, bazen uykusuz geceler geçiririz. Tek amacımız var. Fedakarlık sergileyen yerdeki silah arkadaşlarımıza fedakarca yardımcı olmak. Arazi ne kadar kötü olursa olsun; tek tekeri koyar, pençemizi saplar, arkadaşlarımıza desteğimizi ulaştırırız. Arka planda isimsiz kahramanlar, sizin rahatınız için her şeyi yapmaktadır. Bizim sizden isteğimiz dualarınızı bizden eksik etmeyin."

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#ANKARA#MSB#Operasyon

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