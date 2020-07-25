Son Güncelleme:
MSB: Hava Kuvvetleri Doğu Akdeniz'de eğitim görevi icra etti
Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Hava Kuvvetleri unsurlarımız tarafından 23 Temmuz 2020 tarihinde Doğu Akdeniz’de eğitim görevi icra edildi." açıklaması yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB)'nın Twitter hesabından şu açıklama yapıldı:
"Hava Kuvvetleri unsurlarımız tarafından 23 Temmuz 2020 tarihinde Doğu Akdeniz’de eğitim görevi icra edilmiştir."
Hava Kuvvetleri unsurlarımız tarafından 23 Temmuz 2020 tarihinde Doğu Akdeniz’de eğitim görevi icra edilmiştir.#MSB #TSK pic.twitter.com/Eo7JOlD9ym— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 25, 2020
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle