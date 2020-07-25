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Haber Giriş: 25.07.2020 - 14:21,Son Güncelleme:

MSB: Hava Kuvvetleri Doğu Akdeniz'de eğitim görevi icra etti

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MSB: Hava Kuvvetleri Doğu Akdeniz'de eğitim görevi icra etti
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Hava Kuvvetleri unsurlarımız tarafından 23 Temmuz 2020 tarihinde Doğu Akdeniz’de eğitim görevi icra edildi." açıklaması yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB)'nın Twitter hesabından şu açıklama yapıldı:

"Hava Kuvvetleri unsurlarımız tarafından 23 Temmuz 2020 tarihinde Doğu Akdeniz’de eğitim görevi icra edilmiştir."

 

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