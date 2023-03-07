MSB, Hatay’da asayiş nöbetlerini sürdürüyor

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Bolu’da konuşlu 2’nci Komando Tugayımız, devletimizin ilgili kurum ve kuruluşlarıyla koordineli olarak Hatay’da asayiş görevine aralıksız devam ediyor” ifadelerine yer verdi.