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ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 16.06.2020 - 12:14,Son Güncelleme:

MSB: Hatay ve Van hudut hattında uyuşturucu ele geçirildi

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MSB: Hatay ve Van hudut hattında uyuşturucu ele geçirildi
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MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hatay ve Van hudut hattında 2 kilo 880 gram kubar esrar, 12 bin 758 paket sigara, 4 çuval tıbbi ilaç ele geçirdiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından "Vatana siperdir göğsümüz, hudutlarda gözümüz" mesajı ile yapılan açıklamada, "Sınırlarımızda keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini sürdüren Hudut Kartallarımız, son olarak Hatay ve Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde; 2 kilo 880 gram kubar esrar, 12 bin 758 paket sigara, 4 çuval tıbbi ilaç ele geçirdi" denildi.

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