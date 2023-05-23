MSB: Hatay hudut hattında 629 gram toz esrar ele geçirdi

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Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sınırlarımızda keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini sürdüren Hudut Kartallarımız, Hatay hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 629 gram toz esrar ele geçirdi" ifadelerine yer verildi.