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ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 06.08.2020 - 11:58,Son Güncelleme:

MSB: Haseke bölgesine su verilmeye devam ediliyor

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MSB: Haseke bölgesine su verilmeye devam ediliyor
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MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde yer alan Haseke bölgesine su verilmeye devam edildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde bulunan ve Haseke bölgesinin su ihtiyacını da karşılayan Allouk su tesisinin düzenli periyotlarla bakımı sürüyor. Sürekli devam eden bakım ve onarım faaliyetleriyle Haseke bölgesine su verilmeye devam ediliyor." denildi.

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