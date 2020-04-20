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ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 20.04.2020 - 12:25,Son Güncelleme:

MSB: Harekat bölgesinde salgına karşı gerekli tedbirler alınıyor

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MSB: Harekat bölgesinde salgına karşı gerekli tedbirler alınıyor
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MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Bahar Kalkanı Harekatı bölgesindeki birliklerde, koronavirüs salgınına karşı gerekli tedbirlerin alındığı açıklandı.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Bahar Kalkanı bölgesindeki birliklerimizde COVID-19 salgınına karşı gerekli tedbirler alınıyor. COVID-19 alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir" denildi.

Paylaşılan videoda ise askeri araçlardan inen askerlerin ateşinin ölçüldüğü, araçların olduğu ve askerin nöbet tuttuğu alanların dezenfekte edildiği görüldü.

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