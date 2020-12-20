DHA
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MSB, Hakurk'ta görev yapan Mehmetçiğin görüntülerini paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta zorlu hava şartlarında görev yapan Mehmetçiğin görüntülerini paylaştı.
Bakanlığın Twitter hesabından görüntülerle birlikte yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Biliriz; ne kar, ne dondurucu soğuk sizi yolunuzdan döndürebilir. Biliriz; teröriste ininde hesap sormadan dönmezsiniz. Ve biliniz ki 83 milyonun dualarındaki kahramanlar da sizlersiniz. Irak kuzeyindeki Hakurk'ta fedakârca görev yapan kahramanlarımıza selam olsun."
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