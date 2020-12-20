MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMSB, Hakurk'ta görev yapan Mehmetçiğin görüntülerini paylaştı
GeriGündem MSB, Hakurk'ta görev yapan Mehmetçiğin görüntülerini paylaştı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 20.12.2020 - 16:35 | Son Güncelleme:

MSB, Hakurk'ta görev yapan Mehmetçiğin görüntülerini paylaştı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
MSB, Hakurk'ta görev yapan Mehmetçiğin görüntülerini paylaştı
Abone Olgoogle-news

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta zorlu hava şartlarında görev yapan Mehmetçiğin görüntülerini paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabından görüntülerle birlikte yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Biliriz; ne kar, ne dondurucu soğuk sizi yolunuzdan döndürebilir. Biliriz; teröriste ininde hesap sormadan dönmezsiniz. Ve biliniz ki 83 milyonun dualarındaki kahramanlar da sizlersiniz. Irak kuzeyindeki Hakurk'ta fedakârca görev yapan kahramanlarımıza selam olsun."

MSB, Hakurkta görev yapan Mehmetçiğin görüntülerini paylaştı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle