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DHA
Haber Giriş: 25.08.2020 - 15:44 | Son Güncelleme:

MSB: Hakkari'deki tatbikat ile Manisa'daki kazada 2 asker şehit oldu

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MSB: Hakkari'deki tatbikat ile Manisa'daki kazada 2 asker şehit oldu
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Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'de alarm tatbikatı uygulaması sırasında dengesini kaybederek kayalıklardan düşüp ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Mesut Yıldırım ile Manisa'da meydana gelen kazada yaralanan Ulaştırma Er Cihat Şengil'in şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Hakkari Şemdinli bölgesindeki bir üs bölgemizde alarm tatbikatı uygulaması esnasında mevzide dengesini kaybederek kayalıklardan düşen ve ağır yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız, derhal helikopterle hastaneye kaldırılmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 24 Ağustos 2020 tarihinde şehit olmuştur. Adli ve idari işlemler başlatılmıştır. 27 Temmuz 2020 tarihinde Manisa'dan Mersin Taşucu Limanı'na (KKTC’ye gitmek üzere) giderken meydana gelen kazada yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 25 Ağustos 2020 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olaylarda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

MSB: Hakkarideki tatbikat ile Manisadaki kazada 2 asker şehit oldu

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Bakanlığın Twitter'daki hesabından, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Mersin'de şehit olan Ulaştırma Er Cihat Şengil ile Hakkari'de şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mesut Yıldırım için başsağlığı mesajları da yayımlandı.

MSB: Hakkarideki tatbikat ile Manisadaki kazada 2 asker şehit oldu

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