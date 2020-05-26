MSB: Hakkari'de kullanıma hazır 2 TAS füzesi imha edildi

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hasabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımızın Hakkâri Dağlıca’da tespit ettiği 2 adet kullanıma hazır TAS füzesi, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit-İmha Timimiz (METİ) tarafından kontrollü olarak imha edildi" denildi.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR