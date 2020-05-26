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DHA
Haber Giriş: 26.05.2020 - 14:03,Son Güncelleme:

MSB: Hakkari'de kullanıma hazır 2 TAS füzesi imha edildi

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MSB: Hakkari'de kullanıma hazır 2 TAS füzesi imha edildi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca bölgesinde kullanıma hazır 2 TAS füzesinin imha edildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hasabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımızın Hakkâri Dağlıca’da tespit ettiği 2 adet kullanıma hazır TAS füzesi, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit-İmha Timimiz (METİ) tarafından kontrollü olarak imha edildi" denildi.

 

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