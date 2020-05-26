DHA
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MSB: Hakkari'de kullanıma hazır 2 TAS füzesi imha edildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca bölgesinde kullanıma hazır 2 TAS füzesinin imha edildiğini bildirdi.
Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hasabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımızın Hakkâri Dağlıca’da tespit ettiği 2 adet kullanıma hazır TAS füzesi, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit-İmha Timimiz (METİ) tarafından kontrollü olarak imha edildi" denildi.
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