ANKARA, (DHA)
Son Güncelleme:
MSB: Hakkari'de EYP ve roketatar mühimmatı imha edildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, komandolar tarafından Hakkari Çukurca'da tespit edilen 1 el yapımı patlayıcı (EYP) ve 6 RPG-7 roketatar mühimmatının imha edildiğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Kahraman Komandolarımızın Hakkâri/Çukurca'da icra ettikleri arama-tarama faaliyetlerinde; 1 adet EYP ve 6 adet RPG-7 roketatar mühimmatı tespit edilerek METİ Timimizce imha edildi" denildi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle