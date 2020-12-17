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ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 17.12.2020 - 16:08 | Son Güncelleme:

MSB: Hakkâri ve Van'da 80 kurusıkı tabanca ele geçirildi

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MSB: Hakkâri ve Van'da 80 kurusıkı tabanca ele geçirildi
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MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakkâri ve Van hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde, 80 kurusıkı tabanca ile 9 bin 950 ses mermisi ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, hudut kartallarının sınırların güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini kesintisiz sürdürdüğü belirtilerek, "Bu kapsamda; Hakkâri ve Van hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde; 1 adet arazi aracı, 7 adet 25 litrelik mazot, 80 adet 9 mm kurusıkı tabanca (şarjörlü), 77 adet uzun şarjör ve 9 bin 950 adet 9 mm ses mermisi ile 3 bin 50 paket kaçak sigara ele geçirildi" denildi.

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