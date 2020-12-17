MSB: Hakkâri ve Van'da 80 kurusıkı tabanca ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, hudut kartallarının sınırların güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini kesintisiz sürdürdüğü belirtilerek, "Bu kapsamda; Hakkâri ve Van hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde; 1 adet arazi aracı, 7 adet 25 litrelik mazot, 80 adet 9 mm kurusıkı tabanca (şarjörlü), 77 adet uzun şarjör ve 9 bin 950 adet 9 mm ses mermisi ile 3 bin 50 paket kaçak sigara ele geçirildi" denildi.