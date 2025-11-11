Son dakika... MSB: Kargo uçağımız Gürcistan'da düştü

Son dakika... MSB: Kargo uçağımız Gürcistan'da düştüGüncelleme Tarihi:
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre askeri kargo uçağımız Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştü.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C130 askerî kargo uçağımız Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına Azerbaycan ve Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Azerbaycan'dan ülkemize dönüş yolunda olan, Milli Savunma Bakanlığımıza ait askeri kargo uçağımızın Gürcistan'da düştüğü haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Bölgede devam eden arama kurtarma çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.
Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Gürcistan'da Türk Hava Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağının düşmesiyle ilgili, ülkesinin arama kurtarma faaliyetleri için her türlü yardıma hazır olduğunu bildirdi.
Azerbaycan Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Asadov, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağına ilişkin Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze ile telefonda görüştü.
Başbakan Asadov, Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı ekiplerin bölgeye gönderilmesine ve arama kurtarma çalışmalarına gerekli tüm desteğin sağlanmasına hazır olduklarını söyledi.
Kobakhidze, Azerbaycan'a gösterdiği destek için teşekkür ederek, olay yerinde ilgili kurum temsilcilerinin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak, Gürcistan-Azerbaycan sınırında askeri kargo uçağının düşmesiyle ilgili başsağlığı dileklerini iletti.
ALİYEV'DEN TAZİYE MESAJI
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.
Aliyev mesajında, "Gence'den havalanan, Türk Hava Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağının Gürcistan topraklarında kaza geçirmesi sonucu askerlerin hayatını kaybettiği haberinden son derece sarsıldık." ifadesine yer verdi.
Türkiye'nin acısını paylaştıklarını belirten Aliyev, mesajında, "Bu ağır zamanda kederinizi paylaşıyor, yaşanan facia nedeniyle size, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına, kardeş Türkiye halkına Azerbaycan halkı adına en derin taziyelerimi iletiyorum." dedi.
Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov da Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e mesaj göndererek taziyelerini iletti.
Gürcistan İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C130 tipi askeri kargo uçağının, Azerbaycan sınırına 5 kilometre mesafede, Signagi bölgesinde düştüğü belirtildi.
Açıklamada, kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı, olayla ilgili detaylı bilginin kamuoyuyla aşamalı şekilde paylaşılacağı aktarıldı.
"UÇAK ACİL DURUM SİNYALİ GÖNDERMEDİ"
Gürcistan Hava Navigasyonu İdaresinden yapılan açıklamada da, uçak Gürcistan hava sahasına girdikten birkaç dakika sonra radar bağlantısının kesildiği ifade edildi.
Açıklamada, uçağın herhangi bir acil durum sinyali göndermediği kaydedildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Bugün Azerbaycan'dan ülkemize gelmekte olan C130 tipi askeri uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğü bilgisini derin bir üzüntüyle öğrendik. Enkaza ulaşma çalışmalarıyla ilgili ülke makamlarıyla koordineli biçimde çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah, bu kazadan en az bir badireyle çıkarız. Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin ve dualarımızla inşallah onların yanında olalım." ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Azerbaycan’dan ülkemize gelmekte olan MSB Bakanlığımıza ait C130 askeri kargo uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü derin bir üzüntüyle öğrendim.
Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Gürcistan İçişleri Bakanı Sayın Gela Geladze ile telefonla görüştüm. Sayın Bakan da olay yerine geçiyor.
Aziz Milletimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."
Lockheed C-130 Hercules, ABD'li Lockheed Martin tarafından tasarlanan ve üretilen dört adet turboprop motora sahip askeri nakliye uçakları. Hazırlanmamış ya da yarı hazır pistlere inip kalkması için tasarlanan uçak, askeri kargo, asker taşıyabilme ve tahliye özelliklerine sahip.
1954'ten bu yana 2500 adetten fazla üretilen uçağı ABD, Kanada, Avustralya dahil 60'tan fazla ülke aktif olarak kullanıyor. 74 adet tam teçhizatlı asker taşıma kapasitesi bulunan uçakları Türk Hava Kuvvetleri 1963'ten beri kullanıyor.