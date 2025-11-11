Son dakika... MSB: Kargo uçağımız Gürcistan'da düştü

DÜŞEN UÇAĞIN ÖZELLİKLERİ

Lockheed C-130 Hercules, ABD'li Lockheed Martin tarafından tasarlanan ve üretilen dört adet turboprop motora sahip askeri nakliye uçakları. Hazırlanmamış ya da yarı hazır pistlere inip kalkması için tasarlanan uçak, askeri kargo, asker taşıyabilme ve tahliye özelliklerine sahip.

1954'ten bu yana 2500 adetten fazla üretilen uçağı ABD, Kanada, Avustralya dahil 60'tan fazla ülke aktif olarak kullanıyor. 74 adet tam teçhizatlı asker taşıma kapasitesi bulunan uçakları Türk Hava Kuvvetleri 1963'ten beri kullanıyor.

