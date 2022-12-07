Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

MSB görüntüleri paylaştı: Yunanistan'ın ittiği düzensiz göçmenler kurtarıldı

Güncelleme Tarihi:

#MSB#Yunanistan#Düzensiz Göçmen
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2022 12:26

Milli Savunma Bakanlığı, Ege Denizi'nde düzensiz göçmenlerin, Yunan unsurlarınca lastik bota aktarılıp, Türk kara sularına itildiği anların insansız hava aracıyla tespit edildiğini açıkladı.

Haberin Devamı

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı.

"Ege Denizi’nin Bozburun güneyinde 04 Aralık 2022 tarihinde Yunanistan’a ait Sahil Güvenlik botları tarafından düzensiz göçmenlerin lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi. Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek düzensiz göçmenlerin kurtarılması sağlandı."

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#MSB#Yunanistan#Düzensiz Göçmen

BAKMADAN GEÇME!

Yapay zekâyla röportaj yaptık

'Yapay zekâ'yla röportaj yaptık

#Yapay Zeka
Dünya Kupasındaki İspanya - Fas maçında Beşiktaşlı yıldız göz doldurdu Kötü rekor sonrası istifa sinyali...

Dünya Kupası'ndaki İspanya - Fas maçında Beşiktaşlı yıldız göz doldurdu! Kötü rekor sonrası istifa sinyali...

#Dünya Kupası
Sağlık Bakanlığı uyardı: Kışlıkların ardına saklanmayın

Sağlık Bakanlığı uyardı: Kışlıkların ardına saklanmayın

#Sağlık Bakanlığı

BAKMADAN GEÇME!

Yapay zekâyla röportaj yaptık

'Yapay zekâ'yla röportaj yaptık

#Yapay Zeka
Dünya Kupasındaki İspanya - Fas maçında Beşiktaşlı yıldız göz doldurdu Kötü rekor sonrası istifa sinyali...

Dünya Kupası'ndaki İspanya - Fas maçında Beşiktaşlı yıldız göz doldurdu! Kötü rekor sonrası istifa sinyali...

#Dünya Kupası
Sağlık Bakanlığı uyardı: Kışlıkların ardına saklanmayın

Sağlık Bakanlığı uyardı: Kışlıkların ardına saklanmayın

#Sağlık Bakanlığı