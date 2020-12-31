MSB görüntüleri paylaştı: 10 terörist etkisiz hale getirildi

Resmi Twitter hesabından operasyonun görüntülerini paylaşan MSB, "Tüm yıl boyunca olduğu gibi 2020’nin son saatlerinde de terörle mücadelemiz hız kesmeden devam ediyor. Irak kuzeyi Metina ve Haftanin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 10 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi." notunu düştü.

Tüm yıl boyunca olduğu gibi 2020’nin son saatlerinde de terörle mücadelemiz hız kesmeden devam ediyor.



Irak kuzeyi Metina ve Haftanin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 10 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.🇹🇷 pic.twitter.com/8DT6vuB8J6 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 31, 2020