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MSB: Gazze'ye yardÄ±m paketleri uçaklara yükleniyor

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#MSB#Filistin#Gazze
MSB: Gazzeye yardÄ±m paketleri uÃ§aklara yÃ¼kleniyor
OluÅŸturulma Tarihi: Ekim 23, 2023 09:31

Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± (MSB), Ã§oÄŸunlukla saÄŸlÄ±k malzemelerinin yer aldÄ±ÄŸÄ± yardÄ±m paketlerinin Gazze'ye ulaÅŸtÄ±rÄ±lmak Ã¼zere uÃ§aklara yÃ¼klenmeye baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

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BakanlÄ±ÄŸÄ±n sosyal medya hesabÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Ãœlkemizin yardÄ±m elini Gazzeâ€™ye ulaÅŸtÄ±rmaya devam ediyoruz. CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z SayÄ±n Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n talimatlarÄ±yla hazÄ±rlanan ve iÃ§erisinde Ã§oÄŸunlukla saÄŸlÄ±k malzemelerinin yer aldÄ±ÄŸÄ± yardÄ±m paketlerini Hava Kuvvetlerimize ait uÃ§aklarÄ±mÄ±za yÃ¼klemeye baÅŸladÄ±k. UÃ§aklarÄ±mÄ±z hazÄ±r olur olmaz MÄ±sÄ±râ€™a hareket edecek. YardÄ±m malzemelerinin bÃ¶lgeye ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in toplamda 4 sorti planlandÄ±" ifadelerine yer verildi.Â 

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MSB: Gazzeye yardÄ±m paketleri uÃ§aklara yÃ¼kleniyor

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#MSB#Filistin#Gazze

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