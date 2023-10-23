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BakanlÄ±ÄŸÄ±n sosyal medya hesabÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Ãœlkemizin yardÄ±m elini Gazzeâ€™ye ulaÅŸtÄ±rmaya devam ediyoruz. CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z SayÄ±n Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n talimatlarÄ±yla hazÄ±rlanan ve iÃ§erisinde Ã§oÄŸunlukla saÄŸlÄ±k malzemelerinin yer aldÄ±ÄŸÄ± yardÄ±m paketlerini Hava Kuvvetlerimize ait uÃ§aklarÄ±mÄ±za yÃ¼klemeye baÅŸladÄ±k. UÃ§aklarÄ±mÄ±z hazÄ±r olur olmaz MÄ±sÄ±râ€™a hareket edecek. YardÄ±m malzemelerinin bÃ¶lgeye ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in toplamda 4 sorti planlandÄ±" ifadelerine yer verildi.Â

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