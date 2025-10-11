MSB: Gazze’de göreve hazırız

Haberin Devamı

BARIŞIN TESİSİ İÇİN...

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, önceki gün yaptığı konuşmada Gazze’de oluşturulacak ‘Görev Gücü’nde Türkiye’nin de yer alacağını açıklamıştı. Dün de Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Gazze’deki Görev Gücü’nde TSK’nın da yer alıp almayacağına ilişkin, “Türk Silahlı Kuvvetleri bugüne kadar uluslararası barış ve güvenliğin korunması amacıyla muhtelif kuruluşlarca farklı coğrafyalarda teşkil edilen çok sayıda misyonda görev ifa etmiş, profesyonelliği ve hakkaniyetli tutumuyla tüm tarafların takdirini kazanmıştır. Barışın tesisi ve korunmasında tecrübe sahibi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz kendisine tevdi edilecek her türlü göreve hazırdır” açıklamasını yaptı.

SURİYE’DEKİ GELİŞMELER

'BAKANLIK kaynakları, Suriye’deki son gelişmelere ilişkin ise “Suriye’de düzenlenen seçimleri ülkenin üniter yapısı, güvenliği, istikrarı ve bölgenin huzuru için önemli ve olumlu bir adım olarak görüyoruz. Menbic ve Halep kırsalında Suriye hükümet güçlerine saldıran SDG terör örgütü, 10 Mart 2025’te Suriye hükümeti ile imzaladığı mutabakata uygun hareket etmediğini ve bölgesel barış ve istikrara tehdit oluşturduğunu bir kez daha göstermiştir. Öte yandan Suriye hükümeti ile SDG terör örgütü arasındaki temas ve görüşmeler dikkat ve hassasiyetle takip edilmektedir. Türkiye, görüşme ve toplantılara değil, imzalanan mutabakatın sahaya yansımalarına bakmakta ve Suriye’nin ‘Tek devlet, tek ordu’ ilkesini desteklemeye devam etmektedir” dedi.