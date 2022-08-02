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MSB: Gara'da tespit edilen 2 terörist etkisiz hale getirildi

#MSB#Gara#Terör Örgütü
MSB: Garada tespit edilen 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Gara'da tespit edilen 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Gara’da tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam ediyoruz."

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#MSB#Gara#Terör Örgütü

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