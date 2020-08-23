MSB fotoğrafları paylaştı! Kurtarma ekipleri Giresun'da

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Sel felaketi nedeniyle Giresun'daki arama-kurtarma faaliyetine katılacak olan Jandarma ve AFAD ekibi ile teçhizatının bölgeye ulaştırılması için görevlendirilen Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait A400M uçağı Ankara Etimesgut Üssünden bölgeye hareket etti. Jandarma ve AFAD personeli ile teçhizatını taşıyan A400 uçağımız Ordu-Giresun Havaalanı'na ulaştı. Bölgede bulunan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterimiz de arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor" denildi.

Jandarma ve AFAD personeli ile teçhizatını taşıyan A400 uçağımız Ordu-Giresun Havaalanı’na ulaştı. Bölgede bulunan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterimiz de arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/DMAHnSjfSB — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 23, 2020





