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DHA
Haber Giriş: 23.08.2020 - 14:29 | Son Güncelleme:

MSB fotoğrafları paylaştı! Kurtarma ekipleri Giresun'da

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MSB fotoğrafları paylaştı! Kurtarma ekipleri Giresun'da
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Milli Savunma Bakanlığı'nca sel felaketi nedeniyle Giresun'daki arama-kurtarma faaliyetine katılacak jandarma ve AFAD ekibi ile teçhizatın bölgeye ulaştırılması için görevlendirilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait A400M uçağının bölgeye ulaştığı açıklandı.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Sel felaketi nedeniyle Giresun'daki arama-kurtarma faaliyetine katılacak olan Jandarma ve AFAD ekibi ile teçhizatının bölgeye ulaştırılması için görevlendirilen Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait A400M uçağı Ankara Etimesgut Üssünden bölgeye hareket etti. Jandarma ve AFAD personeli ile teçhizatını taşıyan A400 uçağımız Ordu-Giresun Havaalanı'na ulaştı. Bölgede bulunan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterimiz de arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor" denildi.



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