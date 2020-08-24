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ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 24.08.2020 - 11:54 | Son Güncelleme:

MSB: Foça'da batan teknenin ardından kaybolan çocuğu arama çalışmaları devam ediyor

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MSB: Foça'da batan teknenin ardından kaybolan çocuğu arama çalışmaları devam ediyor
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MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, İzmir Foça'da batan teknenin bulunmasının ardından, kaybolan bir çocuğu arama çalışmalarının da devam ettiği açıklandı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timimiz, tarafından İzmir Foça'da batan 'EGEMM' adlı teknenin bulunmasının ardından kaybolan bir çocuğu arama faaliyetleri devam ediyor" denildi.

MSB: Foçada batan teknenin ardından kaybolan çocuğu arama çalışmaları devam ediyor

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