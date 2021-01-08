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Gündem
AA
Haber Giriş: 08.01.2021 - 15:18 | Son Güncelleme:

MSB: Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 3 terörist etkisiz hale getirildi

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MSB: Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı "Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi." açıklamasını yaptı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde olduğu gibi Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı ve sızma girişimlerine de izin vermeyeceğiz. Huzur ve güvenliğin teminatı komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

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