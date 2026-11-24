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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterdeki 5 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerimize ait helikopterde görevli 5 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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MSB ŞEHİT OLAN ASKERLERİN İSİMLERİNİ AÇIKLADI

Milli Savunma Bakanlığı, şehit olan 5 askerin isimlerini açıkladı. Şehit askerlerin isimleri şöyle:

“Hava Pilot Albay Mehmet Çöl, Hava Pilot Üsteğmen Halil Karabulut, Hava Piyade Astsubay Başçavuş Volkan Demirhan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Muhammed Nurullah Erarslan, Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ.”

ŞEHİTLERİN ACI HABERİ AİLELERİNE ULAŞTI

Şehit olan askerlerden Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Muhammed Nurullah Erarslan’ın şehadet haberi, Melikgazi ilçesi Hürriyet Mahallesi Defne Sokak’taki bulunan ailesine ulaştırıldı. Haberin ulaşmasının ardından şehit Erarslan’ın Kayseri'deki baba evine Türk bayrağı asıldı.

Tuğba Erarslan ile evli olan Şehit Nurullah Erarslan’ın 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.





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Kazada şehit olan Denizli’nin Saraköy ilçesi nüfusuna kayıtlı Hava Pilot Astsubay Başçavuş Volkan Demirhan'ın acı haberi, Saraköy ilçesindeki ailesi ulaştı. Demirhan’ın şehit haberi ilçede büyük üzüntüye neden oldu. Şehit askerin evli ve iki kız çocuk babası olduğu öğrenildi.

Kazada helikopter içerisinde bulunan Hava Pilot Albay Mehmet Çöl şehit oldu. Şehit Albay Çöl'ün şehadet haberi, Tepebaşı ilçesi Aşağı Söğütönü Mahallesi'ndeki ailesine ulaştırılırken, acı haberi duyan sevenleri, arkadaşları ve akrabaları taziye için şehidin evine geldi.

ANLTAYA'DAN 2 ŞEHİT

Şehitlerden Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ’ın Antalya'daki baba evine acı haber ulaştı. Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesi 1310 Sokak üzerindeki baba evinin önüne taziye çadırı kuruldu, balkona Türk bayrağı asıldı. Mahalleye hüzün hakim olurken, şehidin diğer yakınları ve mahalle sakinleri aileye destek olmak için bir araya geldi.

DİĞER ŞEHİDİN AİLESİ KORKUTELİ'DE

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Şehitlerden Hava Pilot Albay Mehmet Çöl’ün ailesinin ise ikametlerinin Kepez ilçesi olduğu ancak Korkuteli ilçesine bağlı Bayatbademleri Mahallesi’nde bulundukları belirlendi. Ekiplerin aileye haber vermek üzere yola çıktığı öğrenildi.

GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL BAYRAKTAROĞLU'NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabından, "Vatan size minnettardır" başlığıyla yayımlanan mesajında, "Şehit düşen kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, şehitlerin fotoğraflarına da yer verildi.