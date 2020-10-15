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DHA
Haber Giriş: 15.10.2020 - 17:43 | Son Güncelleme:

MSB: Ermenistan'ın caniliklerine artık 'dur' denilmeli

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MSB: Ermenistan'ın caniliklerine artık 'dur' denilmeli
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Milli Savunma Bakanlığı'nca Ermenistan'ın Azerbaycan'da mezarlığa giden sivillere yönelik saldırısına tepki gösterilerek, "Ermenistan'ın bu caniliklerine artık dur denilmeli" denildi.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Ermenistan’ın işlediği savaş ve insanlık suçlarını tüm dünyaya duyurmaktan geri durmayacağız. Yerleşim yerlerini hedef alan, misket bombası ve fosfor bombası kullanan Ermenistan şimdi de mezarlığa ziyarete gelen sivilleri vurdu. Ermenistan’ın bu caniliklerine artık dur denilmeli" denildi.

MSB: Ermenistanın caniliklerine artık dur denilmeli

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